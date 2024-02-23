شويغو يهنئ العسكريين الروس بيوم "حماة الوطن" ويكرم المشاركين في العملية الخاصة (فيديو)

كرم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو العسكريين الروس وقلدهم أوسمة الدولة التكريمية لقاء بسالتهم وبطولاتهم العسكرية التي أظهروها في ميدان القتال خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مقر المجموعة المشتركة للقوات أوسمة الدولة للأفراد العسكريين الذين برزوا أثناء أدائهم المهام القتالية".

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وأضاف البيان: "لقاء تفانيهم وبطولاتهم، قدم وزير الدفاع وسام الشجاعة وميداليات "البسالة" وشكر الأفراد على أدائهم المثالي للمهام خلال العملية العسكرية الخاصة".

كما هنأ الوزير شويغو العسكريين بمناسبة حصولهم على تلك الأوسمة. وقال: "أنا متأكد من أن هذه الأوسمة لن تكون الأخيرة... أمامنا الكثير من العمل. أنتم تقاتلون بجدارة، ولهذا حصلتم على أوسمة الدولة".

وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه بعد الحفل، هنأ شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بمناسبة يوم "حماة الوطن"، وشكرهم على جهودهم المخلصة المتقنة التي يبذلونها. وتمنى لهم وافر الصحة الجيدة والمعنويات القوية وتحقيق انتصارات جديدة.

المصدر: RT