قال المراسل الصحفي الأمريكي باتريك لانكستر، إن سكان أفدييفكا كانوا ينتظرون تحرير المدينة من قبل القوات الروسية، وغالبيتهم يؤكدون أنهم سعداء بتحقيق ذلك.

وأوضح لانكستر: "سكان أفدييفكا كانوا ينتظرون الروس منذ عشر سنوات".

وقال إن "سكان أفدييفكا كانوا ينتظرون تحرير المدينة من قبل القوات الروسية، كما أن الغالبية العظمى من الذين تحدثت معهم يؤكدون أنهم سعداء بتحرير المدينة وقدوم الروس إليهم لحمايتهم".

وأشار إلى أن "أحد سكان أفدييفكا أكد أن المدينة جزء لا يتجزأ من روسيا، ويجب أن تظل هكذا دائما".

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية تركت بعد فرارها من أفدييفكا الكثير من الأدلة التي تؤكد مشاركة مرتزقة من دول أجنبية في القتال إلى جانب هذه القوات.

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يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي