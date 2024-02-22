الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية.

وقالت الوزارة إنه تم التصدي لهجوم إرهابي باستخدام مسيّرة على أهداف تقع على الأراضي الروسية الساعة 21.30 بتوقيت موسكو.

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت المسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

كما أكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز على "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي دمرت الطائرة المسيّرة في المقاطعة دون وقوع دمار أو إصابات.

المصدر: RT