 
مباشر

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x16j

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية.

وقالت الوزارة إنه تم التصدي لهجوم إرهابي باستخدام مسيّرة على أهداف تقع على الأراضي الروسية الساعة 21.30 بتوقيت موسكو.

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت المسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

كما أكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز على "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي دمرت الطائرة المسيّرة في المقاطعة دون وقوع دمار أو إصابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا