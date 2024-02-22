الجيش الروسي يؤكد تدمير مسيرة جوية وصاروخ أوكراني عند استهدافها مناطق روسية

تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية، من اعتراض وتدمير مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وصاروخ من طراز S-200 تم تحويله إلى صاروخ هجومي فوق مقاطعة روستوف.

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس وأضافت: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد الأراضي الروسية، باستخدام طائرة بدون طيار وصاروخ مضاد للطائرات من طراز S-200 تم تحويله لقصف الأهداف الأرضية. وتمكنت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من اعتراض وتدمير المسيرة الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك والصاروخ فوق أراضي مقاطعة روستوف".

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من جانبه، أفاد حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف، عبر قناته على تيلغرام، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت بنجاح لأهداف جوية فوق أراضي المنطقة، ولم يسفر الاعتداء الأوكراني عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية على الأرض.

المصدر: تاس