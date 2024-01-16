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إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

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إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك
Sputnik
إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكنسدر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط مسيّرة أوكرانية في أجواء المقاطعة وتدميرها في منطقة تروبشيفسكي.

وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تم إحباط محاولة قام بها إرهابيون أوكرانيون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيّرة، وتم تدميرها فوق منطقة تروبشيفسكي".
وأضاف أنه لا توجد هناك إصابات أو أضرار جراء الحادث.

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وفي وقت سابق من اليوم أفاد الحاكم بأنه تم تدمير مسيّرة أخرى في أجواء المقاطعة.

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

المصدر:RT

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