سوبيانين: عدد سكان موسكو عام 2030 سيبلغ 14 مليون نسمة
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن التوقعات الإحصائية تشير إلى أن تعداد سكان مدينة موسكو سيسجل 14 مليون نسمة، وأن أجمالي السكان في المقاطعة سيناهز بذلك 23 مليونا حتى عام 2030.
وكتب سوبيانين في موقعه: "يبلغ عدد سكان موسكو 13 مليون نسمة وبحلول عام 2030 سيزداد تعدادنا إلى نحو 14 مليونا. وإلى جانب 9 ملايين نسمة في المقاطعة سيصل إجمالي سكان منطقة موسكو إلى 23 مليون نسمة خلال 6 إلى 7 سنوات فقط. نمو عدد السكان شرط ضروري للتنمية، لكنه سيزيد أيضا العبء على شبكة المواصلات".
وشدد انطلاقا من ذلك على ضرورة استمرار تطوير المواصلات في المقاطعة بوتيرة تسبق الزيادة السكانية، بما يتماشى أيضا مع مشاريع الحكومة المستمرة في تطوير طرق النقل والمواصلات بأنواعها في عموم روسيا.
المصدر: نوفوستي