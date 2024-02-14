بوتين: روسيا اقتربت من إنتاج دواء فعال ضد مرض السرطان

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" المنعقد في موسكو، إن العلماء الروس يقتربون من إنتاج لقاحات فعالة للشفاء من مرض السرطان.

وأوضح بوتين أن روسيا "تقترب من إنتاج لقاحات لمرضى السرطان وجيل جديد من الأدوية المعدلة للمناعة، حيث تم تسجيل إجمالي 530 دواء محليا في عام 2023 بفضل العلماء والأطباء".

وأضاف: "نحن على وشك إنشاء ما يسمى باللقاحات المضادة لعلاج مرضى السرطان والجيل الجديد من الأدوية المعدلة للمناعة، وآمل أن يتم استخدامها بشكل فعال قريبا كطرق للعلاج الفردي".

وأكد بوتين: "بالطبع هناك العديد من الاكتشافات المثيرة الآن، ونحن نتطلع إلى مثل هذه الاكتشافات في المستقبل".

هذا وأشار بوتين، إلى الاستعداد لمواجهة أي تحديات، بما في ذلك التهديد بتفشي أوبئة عالمية جديدة.

وبحسب الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، فإنه حتى عام 2020، تم تسجيل هذا المرض لدى 18 مليون شخص، منهم 9.3 مليون حالة لدى الرجال، و8.8 مليون لدى النساء.

إقرأ المزيد

وتصف المؤسسة الوقاية من هذا المرض بأنها واحدة من أخطر المشاكل الصحية في القرن الحادي والعشرين، حيث يحتل المرتبة الثانية في العالم في قائمة أسباب الوفاة.

المصدر: RT + "إنترفاكس"