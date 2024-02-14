بوتين خلال منتدى "تقنيات المستقبل": يتعين علينا الاستعداد لخطر تفشي أوبئة جديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" المنعقد في موسكو، على الاستعداد لمواجهة أي تحديات، بما في ذلك التهديد بتفشي أوبئة عالمية جديدة.

وأوضح بوتين: "لدينا إنجازات كبيرة، لكننا بالطبع بحاجة إلى المضي قدما، ومواصلة هذا العمل، وعلى مستوى نوعي جديد، زيادة الاكتفاء الذاتي، لنصبح قادة عالميين في المجالات الرئيسية لتطوير التكنولوجيا الطبية والاستعداد لأي تحديات".

وقال: "يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي تحديات، بما في ذلك التهديد بتفشي أوبئة عالمية جديدة".

وأكد: "لتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدى البلاد قاعدة وبنية تحتية علمية وتكنولوجية سيادية قوية، ومجموعة كاملة من المواد والمعدات والمكونات".

هذا وشدد الرئيس الروسي، في وقت سابق، على أن روسيا منفتحة دائما على التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الرعاية الصحية مع الشركاء الأجانب.

كما دعا إلى توحيد الجهود من قبل الدولة والمنظمات الطبية والعلمية وشركات التكنولوجيا لتطوير نظام رعاية طبية يؤدي إلى تحسين كفاءة الوقاية من الأمراض الخطيرة وتشخيصها وعلاجها.

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وينعقد منتدى "تقنيات المستقبل" في نسخته الثانية يومي 13 و14 من فبراير، وهو عبارة عن حدث يهدف لتقديم الحلول والتقنيات العلمية المتطورة في المجال الطبي.

المصدر: RT