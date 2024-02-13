بوتين: روسيا منفتحة على التعاون وتنفيذ المشاريع في مجال الرعاية الصحية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا منفتحة دائما على التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الرعاية الصحية مع الشركاء الأجانب.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في رسالة ترحيب نشرت اليوم الثلاثاء، للمشاركين في منتدى "تقنيات المستقبل" المنعقد حاليا في موسكو.

وأكد بوتين أن التقدم العلمي السريع يفتح آفاقا هائلة في مجالات مثل الطب الحيوي، والتكنولوجيات الجينية والعصبية، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

ودعا الرئيس الروسي إلى توحيد الجهود من قبل الدولة والمنظمات الطبية والعلمية وشركات التكنولوجيا لتطوير نظام رعاية طبية يؤدي إلى تحسين كفاءة الوقاية من الأمراض الخطيرة وتشخيصها وعلاجها.

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وينعقد منتدى "تقنيات المستقبل" في نسخته الثانية يومي 13 و14 من فبراير الجاري، وهو عبارة عن حدث يهدف لتقديم الحلول والتقنيات العلمية المتطورة في المجال الطبي. وتنظم المنتدى مؤسسة "روس كونغرس".

وانطلاقا من طبيعة المنتدى يشارك فيه مسؤولون وممثلو شركات تنشط في مجالات مثل الطب الحيوي والتقنيات العصبية وخبراء من شركات التكنولوجيا والابتكار.

ويناقش المشاركون في الحدث تقنيات الهندسة الوراثية، وتطوير التقنيات العصبية في الرعاية الصحية، والطب التجديدي، وكذلك التقنيات الحيوية في الرعاية الصحية الشخصية، والطب الوقائي.

المصدر: RT