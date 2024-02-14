شويغو يتفقد تنفيذ طلبيات الدفاع للدولة ويوجه بإنتاج مضادات المسيرات بشكل أسرع

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ طلبيات الدفاع للدولة من منظومات الصواريخ المحمولة والتشغيلية التكتيكية التي ينفذها مكتب التصميمات الميكانيكية العسكرية في مقاطقة موسكو.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: "قام وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، بتفقد تنفيذ طلبيات دفاع الدولة لإنتاج منظومات الصواريخ المحمولة والتشغيلية التكتيكية من قبل مكتب التصميمات الميكانيكية العسكرية التابع لشركة الأبحاث والإنتاج في كولومنا بمقاطعة موسكو، وكانت هناك رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية".

إقرأ المزيد

وتم خلال الزيارة التفقدية عرض عينات من مجمعات "خريزنتيما-إس" مع صواريخ "خريزنتيما-إم" المطورة المضادة للدبابات.

وأيضا عربة القتالية من طراز "غيبكا-إس"، والعديد من منظومات الدفاع الجوي ومنظومات حماية الدبابات "أرينا-إم" من القذائف المضادة.

وطالب شويغو بتسريع إنتاج منظومات الدفاع المضادة للطائرات بدون طيار ومجمعات حماية الدبابات.

وقال شويغو بعد سماع تقرير من المدير العام لمكتب التصميمات الميكانيكية العسكرية فاليري كاشين، حول مجمع "أرينا-إم" ومنظومات الدفاع ضد الطائرات بدون طيار: "نحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل أسرع".

وبحسب شويغو، فإن الأنظمة عالية الدقة التي ينتجها المكتب أثبتت فعاليتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال اجتماع العمل، أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن تجربة استخدام أنظمة الأسلحة خلال سير العملية الخاصة، أكدت الخصائص التكتيكية والفنية المتأصلة فيها، وإن الأسلحة عالية الدقة التي يتم إنتاجها في المؤسسة تجعل من الممكن ضرب أهداف العدو على مسافة بعيدة وبدقة عالية".

المصدر: تاس