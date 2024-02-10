شويغو يتفقد إنتاج المسيرات في جمهورية أودمورتيا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد مصانع المجمع الصناعي العسكري الروسي التي تقوم بإنتاج مسيرات استطلاع وهجوم بجمهورية أودمورتيا شرق الجزء الأوروبي من روسيا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارة عمل له إلى المنطقة العسكرية المركزية بفحص تنفيذ طلب الدولة لإنتاج مسيرات استطلاع وهجوم في مصانع المجمع الصناعي العسكري في جمهورية أودمورتيا".

وأضاف البيان أن "مطوري مسيرة "لانتسيت" أطلعوا الوزير على نماذج جديدة من مسيرات استطلاع ومسيرات هجومية تم تعديلها مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

كما ذكر أن الورشات الجديدة التي تم فتحها في مصانع شركة "كلاشنيكوف" في أودمورتيا، سمحت بزيادة إنتاج المسيرات بنسبة 60% وفي المستقبل – بعدة مرات.

وتابع: "تم إخبار الوزير... بأنه بفضل تدشين القدرات الجديدة سيزيد إنتاج الأسلحة عالية الدقة بما فيها صواريخ "فيخر-1" الموجهة وقذائف المدفعية الموجهة من طراز "كيتولوف-2" وصواريخ "ستريلا" الموجهة بمقدار مرتين".

من جانبه قال شويغو في لقاء عقده مع رؤساء مصانع المجمع الصناعي العسكري وممثلي هيئات القيادة العسكرية: "تسمح القدرات التي تم إنشاؤها لنا بتنفيذ معظم المهام المطروحة أمامنا اليوم، أقصد هنا مكافحة مسيرات FPV... وكذلك أجهزة الحرب الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي".

المصدر: نوفوستي