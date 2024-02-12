حاملتا الصواريخ الروسيتان الاستراتيجيتان "تو-95 إم إس" تحلقان فوق بحري بارنتس والنرويج (فيديو)

نفذت قاذفتان استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو- إ95 إم إس" جولة تحليق مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج، استمرت لمدة 5 ساعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نفذت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- إ95 إم إس" للطيران بعيد المدى التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج. وبلغت مدة الرحلة أكثر من 5 ساعات".

وأوضحت الدفاع الروسية أن مرافقة القاذفات الاسترتيجية الروسية وفرتها أطقم طائرات "سو-35 إس". وكشفت الوزارة أنه "في مراحل معينة على طريق الجولة، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ترافقها طائرات مقاتلة تابعة لدول أجنبية".

بدوره، قال قائد الطيران بعيد المدى الفريق سيرغي كوبيلاش إن "تنفيذ الرحلة تم بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

تجدر الإشارة إلى أن طياري الطيران بعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق.

المصدر: الدفاع الروسية