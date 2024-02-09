بيان أمريكي: رصد طائرات حربية روسية بالقرب من ألاسكا

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD)، إنها رصدت وتتبعت تحليق طائرتين حربيتين تابعتين للقوات الجوية الروسية، في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا يوم 8 فبراير.

وجاء في بيان القيادة: "اكتشفت NORAD وتعقبت طائرتين عسكريتين روسيتين في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا في 8 فبراير 2024".

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وأشار البيان إلى أن الطائرات العسكرية الروسية، "بقيت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي لكندا أو الولايات المتحدة".

وأضافت القيادة في تعليقها، أن "النشاط الروسي" في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا، يحدث بشكل منتظم ولا يعتبر تهديدا.

في وقت سابق، نوهت القيادة بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، تعقبت في 6 فبراير تحليق أربع طائرات عسكرية روسية.

قبل عدة أيام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين من طراز "تو –95 أم أس" نفذتا تحليقا لتسع ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وتشوكشي شمال المحيط الهادئ.

ومن المعروف أن وزارة الدفاع الروسية، تؤكد بشكل دوري على أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات الدول أجنبية.

المصدر: نوفوستي