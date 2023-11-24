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تسليم دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الرابع "سو-35 إٍس" للجيش الروسي

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سلمت شركة الطائرات المتحدة الروسية دفعة جديدة من مقاتلات متعددة مهام "سو-35 إس" من فئة "4++" لوزارة الدفاع اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة في صفحتها الرسمية على موقع تلغرام أن هذه الدفعة من طائرات "سو-35 إس" تكمل تسليم هذا النوع من الطائرات في إطار برنامج العام الحالي، مشيرة إلى أنها تستعد لنقل مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس للجيش الروسي بحلول نهاية هذا العام. 

وأشارت الشركة إلى أن المقاتلات "سو-35 إٍس" نفذت تحليقا من مطار المصنع في كومسومولسك على نهر آمور إلى مكان خدمتها بعد سلسلة من الاختبارات الأرضية والجوية. 

المصدر: RT

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