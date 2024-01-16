حاملتا الصواريخ الروسيتان الاستراتيجيتان Tu-95MS تكملان رحلة 7 ساعات فوق بحر اليابان (فيديو)

أكملت حاملتا الصواريخ الروسيتان الاستراتيجيتان Tu-95MS رحلة جوية مخططة مدتها 7 ساعات فوق بحر اليابان.

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أفاد بذلك تقرير لوزارة الدفاع الروسية جاء فيه: "قامت حاملتا الصواريخ الاستراتيجيتان من طراز Tu-95MS للطيران بعيد المدى التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية برحلة مخططة مدتها 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر اليابان. وكانت مدة الرحلة حوالي 7 ساعات".

وتم التأكيد على أن مرافقة المقاتلات تم توفيرها من قبل أطقم طائرات Su-35S وSu-30SM التابعة للقوات الجوية الفضائية.

ونقل عن قائد الطيران بعيد المدى الفريق سيرغي كوبيلاش قوله: "تم تنفيذ الرحلة بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي". ووفقا له، فإن طياري الطيران بعيد المدى يطيرون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي