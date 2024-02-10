روسيا ترد بإنهاء عقد إيجار السفارة الأوكرانية في البلاد

تم إنهاء عقد الإيجار مع السفارة الأوكرانية في روسيا الاتحادية ردا على قرار مجلس مدينة كييف لعام 2023، بحسب ما ذكره مصدر لوكالة أنباء "نوفوستي".

وأشار المصدر إلى أنه "في أبريل 2023، أعلن مجلس مدينة كييف إنهاء عقد الإيجار مع السفارة الروسية في كييف وهدد بتأميم المبنى".

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وأضاف: "حينها وعدت وزارة الخارجية الروسية بإعداد الرد على هذه الإساءة، إلا أنه لم يتم حينها الإعلان عن أي خطوات ملموسة في هذا الجانب أمام الفضاء العام".

كما لفت المصدر إلى أن "مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في الدبلوماسية يفترض إجراء الرد المطابق على مثل هذه التصرفات".

يشار إلى أنه في فبراير من عام 2022، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا وذلك بهدف حماية أرواح العاملين في السفارة وضمان أمنها.

المصدر: نوفوستي