مجلس مدينة كييف يفسخ اتفاقية إيجار الأرض مع السفارة الروسية

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن مجلس مدينة كييف سيفسخ اتفاقية إيجار قطعة الأرض التي يقع عليها مبنى السفارة الروسية.

وأضاف العمدة: "أعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بالإجماع هنا. وسنفسخ كذلك عقد الإيجار ونناشد الحكومة بشأن إعادة ممتلكات هذه المؤسسة الدبلوماسية إلى ممتلكات الدولة الأوكرانية".

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ويشار إلى أن حزب "خادم الشعب"، بالذات اقترح إنهاء عقد الإيجار على قطعة الأرض التي يقع عليها مبنى السفارة الروسية. واقترح هذا الحزب كذلك أن تقوم حكومة أوكرانيا بتأميم مبنى البعثة الدبلوماسية.

في فبراير من العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا وذلك بهدف حماية أرواح العاملين في السفارة وضمان أمنها.

المصدر: نوفوستي