بوتين يؤكد أن الحد الأدنى للأجور في روسيا سيرتفع في 2024 بشكل ملموس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحد الأدنى للأجور في روسيا سيرتفع بشكل ملموس في عام 2024 بما في ذلك الإعانات الاجتماعية

وقال بوتين خلال اجتماع مع طلاب من جامعات مقاطعة كالينينغراد: "سنزيد الحد الأدنى للأجور. وابتداء من هذا العام سيكون أعلى بشكل ملموس. وهذا بدوره ينعكس في جميع المدفوعات الأخرى، بما في ذلك الإعانات الاجتماعية".

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وأشار إلى أن "مستوى الأجور الحقيقية في بلادنا ارتفع في العام الماضي أكثر من التضخم. كما ارتفع مستوى الدخل الحقيقي المتاح للسكان".

وأضاف الرئيس الروسي: "بشكل عام، مقارنة بالسنوات الأخرى، ارتفع دخل السكان الحقيقي ومستوى الأجور الحقيقية عما كان عليه في السنوات السابقة".

وبدأت رحلة عمل بوتين اليوم إلى كالينينغراد من جامعة البلطيق الفيدرالية "إيمانويل كانط"، حيث التقى الرئيس الروسي بطلاب من جامعات مقاطعة كالينينغراد.

المصدر: RT