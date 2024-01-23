بوتين: روسيا ستحافظ على قيم العائلة وتنقلها إلى الأجيال القادمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستحافظ على قيم التقاليد العائلية وتنقلها إلى الأجيال القادمة، على عكس ما يحدث في بعض الدول.

وقال بوتين خلال حفل إطلاق عام الأسرة في روسيا: "اليوم، في بعض الدول، كما تعلمون، يتم تدمير مؤسسة الأسرة والقيم الإنسانية العادية بطريقة شائنة، ويتم استبدالها بقيم زائفة. فهناك يتم نسيان القيم العائلية التقليدية".

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وأضاف: "نحن، على العكس من ذلك، سوف نحافظ عليها ونقويها وننقلها إلى الأجيال القادمة. هذا هو الاختيار المؤكد لبلادنا".

وتابع الرئيس الروسي: "ونحن نؤمن بأن القيم التقليدية، بالإضافة إلى رغبة الشعب في الحرية الحقيقية والعدالة والسيادة، ستكون بمثابة الدعم لعالم متعدد الأقطاب، عالم يتم تشكيله الآن، وإن زخم هذه العملية آخذ في الاشتداد".

المصدر: RT