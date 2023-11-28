بوتين: روسيا أصبحت أقوى والمجتمع الروسي يتجه نحو القيم الحقيقية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا اليوم أصبحت أقوى وعادت المناطق التاريخية إلى البلاد، والمجتمع يتخلى عن السطحيات ويتحول إلى القيم الحقيقية.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمجلس الشعب الروسي العالمي الخامس والعشرين: "لقد أصبحنا أقوى. وعادت مناطقنا التاريخية إلى روسيا. ويتخلى المجتمع عن كل شيء سطحي ويتحول إلى القيم الحقيقية والأصيلة".

ولهذا السبب، أشار إلى أن المجتمع الروسي مستعد لحل المهام واسعة النطاق التي تواجهه، والتي تتطلب "عملا جامعا".

وأكد بوتين، أن على روسيا أن تتذكر دروس الثورة البلشفية والحرب الأهلية وانهيار الاتحاد السوفياتي، التي مازال ثمن أخطائها يدفع حتى الآن.

وقال: "أعتقد أننا جميعا نتذكر، يجب تذكر دروس ثورة 1917 والحرب الأهلية التي تبعتها، وكذلك انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. يبدو أنه مرت سنوات عديدة، لكن الأشخاص من جميع القوميات الذين يعيشون الآن، حتى أولئك الذين ولدوا في القرن الحادي والعشرين، ما زالوا حتى بعد مرور عقود يدفعون ثمن الأخطاء التي ارتكبت في ذلك الوقت".

والمؤتمر الشعبي العالمي الروسي هو منظمة عامة دولية تأسست في مايو 1993 تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وفقا لميثاقها، يرأسها بطريرك موسكو وعموم روسيا الذي بمباركته وتحت رئاسته تعقد الاجتماعات السنوية.

ويحضره تقليديا ممثلو جميع أفرع السلطة وقادة المنظمات الاجتماعية ورجال الدين في روسيا ومندوبو الجاليات الروسية في الخارج وغيرهم.

المصدر: RT