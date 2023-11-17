بوتين يطلق وصفا على السياسيين الذين يمنعون التواصل الثقافي بين الشعوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السياسيين الأجانب الذين يحاولون حظر التواصل بين الشخصيات الثقافية من مختلف البلدان هم "مجرد أغبياء وأشخاص غير طبيعيين".

وتابع الرئيس بوتين أن "الأشخاص الذين يمنعون ممثلي الثقافة السلافية من التواصل مع بعضهم البعض.. هم ببساطة أغبياء.. هؤلاء مجرد أشخاص غير طبيعيين".

وأكد بوتين أنهم يحاولون محو الثقافة الروسية، لكن هذا مستحيل.

وفي وقت سابق، قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، إن حظر الثقافة الروسية واللغة الروسية سيكون له تأثير عكسي.

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وتعرض الناطقون باللغة الروسية من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس على مدى أعوام طويلة للقمع والتهميش من جانب السلطات الأوكرانية القومية، وذلك من خلال إقرار تشريعات تحظر اللغة والثقافة الروسية، فقامت بالتضييق عليهم وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمراكز الثقافية، ولم تعاملهم كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.

المصدر: RT