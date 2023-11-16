شجبت السفارة الروسية في سنغافورة، محاولة البعثة الدبلوماسية الأوكرانية هناك إلغاء أسبوع الفيلم الروسي المقرر في نهاية نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام هذه الفعالية في سنغافورة يومي 22 و24 نوفمبر. ودعت السفارة الأوكرانية في سنغافورة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة أسبوع الأفلام، وزعمت بأنه من المستحيل "رؤية الوجه الحقيقي لروسيا" على الشاشة.

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وقالت السفارة الروسية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أخذنا بالاعتبار المحاولات الفاشلة التي قامت بها السفارة الأوكرانية لإلغاء الثقافة الروسية في سنغافورة. ما هو المتوقع من دولة اختارت تدمير المعالم الأثرية للفنانين الروس المشهورين عالميا على أراضيها وتعزيز ثقافة العنف والتعصب اللاإنسانية المتجذرة بعمق في الأيديولوجية النازية، بدلا من المساهمة في الثقافة العالمية".

وشددت السفارة الروسية على أن الاتجاه المثير للقلق الآخر هو سعي الجانب الأوكراني لعدم السماح للسنغافوريين بمشاهدة الأفلام التي حصلت على جميع الأذونات اللازمة من السلطات المحلية. وبحسب السفارة الروسية، فإن الدبلوماسيين الأوكرانيين يحاولون من خلال ذلك حرمان الجمهور المحلي من فرصة تكوين رأيهم الخاص حول الأفلام الروسية والحياة في روسيا.

وفي السابق، تم تفكيك النصب التذكاري للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين في كييف. في 10 نوفمبر، قامت السلطات الأوكرانية، بتفكيك عدد كبير من المعالم الأثرية للشخصيات الروسية والسوفيتية في كييف وأوديسا ومدن أخرى.

المصدر: نوفوستي