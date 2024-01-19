رغم العقوبات الغربية.. انخفاض الدين الخارجي لروسيا

انخفض الدين الخارجي لروسيا بحلول مطلع يناير الجاري بواقع 57 مليار دولار إلى 326.6 مليار دولار، بحسب تقرير نشره البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة.

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ووفقا للتقرير فقد انخفض الدين الخارجي الروسي خلال العام الماضي 2023 بنسبة 14.9%.

وجاء في التقرير: "بلغ الدين الخارجي الروسي في الـ1 من يناير الجاري، 326.6 مليار دولار، وبذلك يكون قد انخفض المؤشر بواقع 57 مليار دولار أو بنسبة 14.9% مقارنة ببداية العام 2023".

يشار إلى أن الدين الخارجي الروسي يعتبر بين أدنى الديون عالميا، ومعظمه يترتب على القطاع الخاص والشركات، لا الحكومة.

وأثبت الاقتصاد الروسي قدرته على مواجهة العقوبات الغربية التي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها "ستمزقه إربا"، حيث نما بوتيرة أعلى من أقوى الاقتصادات الغربية.

وسجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نموا بنسبة 3.5% في وقت من المتوقع أن يسجل فيه الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3% بناء على تقرير مجلة "ايكونوميست"، الذي استند لمؤشرات اقتصادية ومالية.

المصدر: نوفوستي