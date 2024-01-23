القوات الأوكرانية هاجمت بيلغورود بـ10 درونات خلال 24 ساعة

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدات المقاطعة بأكثر من 18 قذيفة و10 درونات، ما تسبب بإصابة شخص واحد.

وكتب غلادكوف على قناته في "تلغرام": "أطلقت (القوات الأوكرانية) 5 قذائف مدفعية على بلدة شيتينوفكا في مقاطعة بيلغورود. كما ألقى درون 6 عبوات ناسفة على بلدة شيتينوفكا، وهاجمت طائرتان مسيرتان بلدة سولنتسيفكا، كما هاجمت مسيرة بلدة كراسني خوتور، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من هذه البلدات".

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وتابع "في منطقة بوريسوفكا، هاجم درون سيارة مدنية بالقرب من مزرعة لوزوفايا رودكا، ولم يصب أحد. كما هاجمت القوات الأوكرانية بلدة تيشانكا في منطقة فولوكونوفسك بطائرة مسيرة انتحارية، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأضاف: "تعرضت بلدة درونوفكا في منطقة غرايفورون، لست قذائف هاون، ما تسبب في وقوع أضرار في ثلاثة منازل. كما تضررت منشأة مخصصة للاتصالات. وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي موكرايا أورلوفكا وسبوداريوشينو هاجمت درون آلية حفارة، دون وقوع إصابات".

وفي منطقة كراسنويا ياروغا، سقط درون في حقل بالقرب من بلدة تيريبرينو، مما أدى إلى تضرر حفارة. وتم إسقاط درون في بلدة ستاروسيلي.

وأضاف: "أطلقت ثلاث قذائف هاون على بلدة كراسنوي في منطقة شيبيكينو، مما أدى لتضرر خط كهرباء، وتم إصلاح الأضرار واستعادة الطاقة. كما أطلقت القوات الأوكرانية قذيفتين على بلدة بانكوف، وتم إسقاط درون للعدو باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، دون وقوع إصابات أو أضرار".

المصدر: RT