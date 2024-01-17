الدفاع الجوي الروسي يتصدى لصواريخ ومسيرات أوكرانية في بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الأربعاء أنه تم تدمير سبعة صواريخ وأربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية الليلة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه وقع ذلك حوالي الساعة 2.40 ليلا بعد أن حاول الجيش الأوكراني مهاجمة مواقع في الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة وراجمات صواريخ "أولخا".

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وفي وقت لاحق فجرا أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على "تلغرام" بتفعيل نظام الدفاع الجوي مجددا فوق بيلغورود ومقاطعتها، وإسقاط عدة أهداف جوية دون وقوع إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وذكر غلادكوف أن زجاج عدد من المباني السكنية تضرر جراء الحادث، كما انقطع الكهرباء عن إحدى قرى المنطقة.

يأتي ذلك بعد يوم من هجوم مسيرات أوكرانية استهدف مدينة فورونيج الروسية وأدى إلى تضرر عدد من المنازل وإصابة طفلة بالغة من العمر 10 سنوات.

المصدر: RT