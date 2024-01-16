 
مباشر

بعد هجوم مسيرات أوكرانية.. فرض حالة طوارئ في مدينة فورونيج الروسية

أخبار روسيا

بعد هجوم مسيرات أوكرانية.. فرض حالة طوارئ في مدينة فورونيج الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsfv

أعلن عمدة مدينة فورونيج الروسية فاديم كستينين فجر اليوم الثلاثاء عن فرض حالة طوارئ في المدينة إثر هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية.

وكتب كستيني عبر "تلغرام": "ستفحص لجنة متخصصة المنزل المتضرر ومحيطه، لتقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات والممتلكات المنقولة. ومن أجل اتخاذ القرارات بسرعة، تم فرض نظام طوارئ على مستوى المدينة".

وفي وقت سابق أفاد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف بأن نيرانا اشتعلت في شرفة أحد المباني السكنية متعددة الشقق بعد الهجوم، قبل أن يتم إخمادها. وأضاف أنه تم إجلاء سكان المنزل، وأنه تحطمت نوافذ في مبنيين سكنيين آخرين وبعض المنازل الخاصة.

إقرأ المزيد
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج

وذكر الحاكم أن الغارة أدت إلى إصابة طفلة من مواليد عام 2013 إصابات طفيفة، تم تقديم المساعدة الطبية للطفلة على الفور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج في الفترة من الساعة 01.50 إلى 02.50 فجر اليوم الثلاثاء.

وفي بيان لاحق، أوضحت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 5 مسيرات أوكرانية واعترضت 3 أخرى فوق فورونيج خلال الليلة الماضية، كما تم اعتراض 4 مسيرات في مقاطعة بيلغورود المجاورة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا