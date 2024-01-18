 
مباشر

الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مقاطعتي لينينغراد وموسكو

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مقاطعتي لينينغراد وموسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wszr

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مقاطعتي لينينغراد وموسكو غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم اليوم في حوالي الساعة 01:30 ليلا بتوقيت موسكو، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بطائرة بدون طيار استهدف الأراضي الروسية، كما دمرت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي لينينغراد وموسكو".

إقرأ المزيد
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية استهدفت بيلغورود
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية استهدفت بيلغورود

بدوره أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط الدفاعات الروسية صباح اليوم عشرة صواريخ أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود ومحيطها في المقاطعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا