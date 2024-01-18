الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مقاطعتي لينينغراد وموسكو

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مقاطعتي لينينغراد وموسكو غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم اليوم في حوالي الساعة 01:30 ليلا بتوقيت موسكو، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بطائرة بدون طيار استهدف الأراضي الروسية، كما دمرت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي لينينغراد وموسكو".

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بدوره أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط الدفاعات الروسية صباح اليوم عشرة صواريخ أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود ومحيطها في المقاطعة.

المصدر: RT