بوتين يمتدح فعالية المسيرات الجوية الروسية خلال العملية العسكرية

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى في خاباروفسك، إن الجيش الروسي يستخدم بشكل فعال مسيرات جوية وطنية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف الرئيس بوتين: "هذه المنتجات التي تقومون بإنتاجها أنتم وزملاؤكم، كما يعلم الجميع، مطلوبة بشدة: طائرات بدون طيار هجومية وطائرات استطلاع بدون طيار. ويتم استخدامها بشكل فعال للغاية".

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بهذا الشكل رد رئيس الدولة، على كلمة أحد المشاركين في الاجتماع، الذي تحدث عن تصميم وتطوير منصة للطائرات بدون طيار، تم اختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه التقى في الأول من يناير بمقاتلين من مختلف قطاعات الجبهة.

ووفقا للرئيس الروسي، كان أحد المشاركين في اللقاء، من العاملين مع الطائرات بدون طيار، وقدر عاليا فعاليتها القتالية.

وشدد الرئيس بوتين، على أنه من المهم جدا عند تطوير الطائرات بدون طيار في روسيا، أن نسبق العدو لأن المسيرات الجوية باتت تعتبر أحد أساليب تنفيذ الحرب الحديثة. ونوه بأن استخدام الطائرات بدون طيار يسمح بربط القوات وضبط تفاعلها، مما يجعل العمل أكثر فعالية - سواء في السجال المدفعي والتصدي للمدرعات أو الاستطلاع.

وطلب الرئيس من المشارك المذكور أعلاه، تقديم كل مقترحاته إلى الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مركز بحوث وإنتاج لممارسة العمل لاحقا في هذا المجال.

ووعد الرئيس بوتين بمناقشة القضية مع ممثلي الحكومة الروسية.

المصدر: نوفوستي