مجلة: مسيرات "لانسيت" الروسية تكشف خلل الاستراتيجية العسكرية الغربية

أشارت مجلة The National Interest إلى أن مسيرات "لانسيت" الهجومية الروسية كشفت عن خلل الاستراتيجية العسكرية الغربية التي تركز على إنتاج أسلحة بكلفة باهظة يدمّرها سلاح رخيص.

وكتبت المجلة: "لقد أوضح الصراع في أوكرانيا بشكل لا لبس فيه أن الحرب الحديثة تشهد تحولا سريعا إلى سلعة.. وكان المثال الأبرز للتكنولوجيا التي ظهرت خلال النزاع الأوكراني مسيرات "لانسيت" الروسية التي تتميز بالبساطة والسرعة في التجميع".

إقرأ المزيد

وأضافت: "المسيرات الروسية تم استخدامها على نطاق واسع لتدمير الدبابات وغيرها من الأسلحة للقوات الأوكرانية وسط انتشار الكثير من المشاهد التي تظهر تدميرها أفضل الدبابات الغربية وبينها"ليوبارد 2" الألمانية".

وتابعت: "عند مقارنة التكاليف فإن النتيجة تكون سخيفة بالكامل، حيث يمكن لروسيا أن تنتج 314 مسيرة مقابل كل دبابة "ليوبارد" ألمانية، مع الأخذ في الاعتبار الفرق الكبير في كلفة الإنتاج"، ما يدعو إلى التشكيك في الاستراتيجية العسكرية الغربية التي تركز على إنتاج معدات مكلفة".

المصدر: نوفوستي