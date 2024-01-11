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الدفاع الروسية: اعتراض 3  مسيرات أوكرانية فوق أراض روسية

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الدفاع الروسية: اعتراض 3  مسيرات أوكرانية فوق أراض روسية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أحبطت الليلة الماضية محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات أرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي الروسية.

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه في الساعة 04.30 فجرا اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 3 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روستوف وتولا وكاروغا.

من جانبه، أفاد حاكم كالوغا فلاديسلاف شابشا بأن طائرة بدون طيار انفجرت فوق أحد المرافق الفنية لمحطة ضخ تقع على مشارف مدينة كالوغا، مضيفا أن المبنى تعرض لأضرار دون وقوع حرائق أو إصابات.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي فولغوغراد وساراتوف  يوم الأربعاء.

المصدر: RT

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