الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة فوق أراضي فولغوغراد

أعلن حكام مقاطعة فولغوغراد أندريه بوتشاروف أن الدفاعات الجوية الروسية أعترضت اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة فوق أراضي المقاطعة.

وقال بوتشاروف في قناته على "تلغرام": "اليوم أسقطت وزارة الدفاع الروسية طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فولغوجراد. ولم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة فولغوغراد.

وقبل ذلك، حاولت الطائرات بدون طيار مهاجمة المنطقة في أواخر نوفمبر - أوائل سبتمبر، وتم إحباطها دون أن يتسبب ذلك في إصابات أو أضرار.

المصدر: تاس