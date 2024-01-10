الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 875 عسكريا وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 875 قتيلا وجريحا، وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 145 عسكريا ومدافع وعتادا له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 190 فردا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 280 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له وعربات بينها مدرعتا "برادلي" أمريكيتان، وثلاث مدرعات "كوزاك" أوكرانية.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 170 عسكريا بين قتيل وجريح ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما معاديا وتم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا وبضعة مدافع غربية.

دمرت قواتنا محطة رادار P-18، ومستودعي ذخيرة.

اعتراض 3 صواريخ HIMARS أمريكية، وUragan سوفيتية.

إسقاط 34 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية