وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة فوق مقاطعة ساراتوف الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أحبطت الليلة الماضية محاولة كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية وأسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف.

وأعلن حاكم المقاطعة رومان بوسارغين عبر "تلغرام" أن "أحدا لم يصب بالحادث ولم تتعرض البنية التحتية والمباني السكنية في المنطقة للضرر".

المصدر: تاس