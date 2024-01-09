الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب بوغوماز على قناته في "تلغرام": "تم إحباط محاولة إرهابيين أوكرانيين تنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة. ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية مركبة جوية فوق مقاطعة بريانسك ولم تقع إصابات أو أضرار".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تدمير مسيّرة أوكرانية جديدة واعتراض أخرى، في أجواء مقاطعتي كورسك وأوريول.

وجاء في بيان الوزارة: "في 9 كانون الثاني/يناير الجاري، حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، دمرت مسيّرة أوكرانية جديدة واعترضت أخرى، في أجواء مقاطعتي كورسك وأوريول.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير أربع مسيّرات أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك، واعتراض اثنتين في أجواء مقاطعة أوريول.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية منها وتقديم المجرمين للعدالة، فضلًا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT