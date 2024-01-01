في أول أيام السنة بوتين يلتقي بعسكريين من مختلف قطاعات الجبهة في أجواء غير رسمية

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد زيارته لمستشفى عسكري، لقاء آخر مع عسكريين يمثلون مختلف صنوف القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وشدد الرئيس على الطابع الودي غير الرسمي لهذا اللقاء. وبعد أن هنأ الرئيس العسكريين المشاركين في اللقاء بحلول العام الجديد، أشار إلى أنه طلب في هذا اللقاء من وزارة الدفاع جمع ممثلين عن مختلف أنواع القوات في الجيش - عناصر الدبابات وقوات الإنزال الجوي والقوات الخاصة ومشاة البحرية والطيارين والبحارة من مختلف قطاعات الجبهة.

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وطلب بوتين من الحضور إبلاغه بسير خدمتهم القتالية في منطقة العملية العسكرية، كما طلب الرئيس نقل تحياته وأطيب تمنياته بالعام الجديد إلى جميع الوحدات التي يخدم فيها الجنود.

وذكر بوتين أنه أوعز بتقديم هدايا شخصية لهؤلاء المقاتلين في ختام اللقاء- أسلحة نارية فردية (مسدس) وكذلك شارات رئاسية معدنية صغيرة لكل منهم.

المصدر: تاس