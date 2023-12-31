بوتين يهنئ قادة القوات على الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة رأس السنة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قادة القوات على الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة رأس السنة.

وذكر الكرملين في بيان: "عشية العام الجديد، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة القوات".

وأشار البيان أن بوتين هنأ جميع قادة القوات الجنوبية والوسطى والغربية والشرقية وكذلك محاور خيرسون وزابوروجيه.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على بعض المحاور، مكبدا العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس