بيسكوف: مستوى دعم المواطنين لبوتين هذا العام قياسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مستوى دعم المواطنين الروس للرئيس فلاديمير بوتين في هذا العام، وصل إلى أعلى مستوياته.

وأضاف ممثل الكرملين: "مستوى دعم المواطنين لرئيس الدولة، مرتفع باستمرار. ومن الواضح أن هذا المؤشر في السنة الحالية، أصبح مرتفعا بأقصى حد ممكن بفضل دعم خط الرئيس وتعاضد المجتمع حوله".

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ولدى تعليقه على معطيات نشرتها مؤسسة الدراسات الاجتماعية "فتسيوم"، التي تشير إلى أن مستوى ثقة الروس بالرئيس بوتين يبلغ 80%، ومستوى الموافقة على نشاطاته 77.1%، قال بيسكوف: "هذا الأمر ليس بالجديد، وهذا ليس الاستطلاع الأول الذي يؤكد هذا المستوى العالي من الدعم الشعبي للرئيس بوتين".

وشدد بيسكوف على أن الرئيس بوتين، يحظى بدعم المواطنين من مختلف الأعمار، بما في ذلك الكثير من الشباب.

وقال: "يتمتع الرئيس بوتين بدعم المواطنين من فئات عمرية مختلفة تماما وهذه حقيقة لا جدال فيها. في الواقع، الكثير من الأطفال والشباب يدعمون الرئيس وهم من المؤيدين النشطين له".

وردا على طلب أحد الصحفيين للتعليق على أن الكثير من الأطفال يعبرون عن رغبتهم في تقديم توقيعاتهم لدعم ترشيح بوتين في انتخابات 2024، تابع بيسكوف القول: "بالطبع، هذا أمر يبعث على السرور، وهذا يؤكد مرة أخرى على أعلى مستوى من تعاضد المجتمع حول الرئيس".

بدأ جمع توقيعات المؤيدين لترشيح بوتين في 23 ديسمبر. وبحسب القانون، الشخص الذي يرشح نفسه بشكل ذاتي، يحتاج إلى جمع 300 ألف توقيع للتسجيل كمرشح للانتخابات، بما لا يزيد عن 7.5 ألف في كل منطقة. والموعد النهائي لتقديم التوقيعات إلى لجنة الانتخابات المركزية هو 31 يناير.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.

المصدر: تاس