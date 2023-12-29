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ما نسبة الروس الواثقين بالرئيس بوتين مع نهاية العام 2023؟

أخبار روسيا

ما نسبة الروس الواثقين بالرئيس بوتين مع نهاية العام 2023؟
Sputnik
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أظهر استطلاع للرأي العام أجراه صندوق "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحظى بثقة 79% من الروس.

وتبين من نتائج الاستطلاع أن 80% من الذين تم استطلاع آرائهم، يقيمون نشاطات الرئيس فلاديمير بوتين بشكل إيجابي.

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وبحسب الدراسة، أبدى 79% من المشاركين ثقتهم في الرئيس الروسي، فيما كان لـ12% رأي معاكس.

ما نسبة الروس الواثقين بالرئيس بوتين مع نهاية العام 2023؟

وقال 80٪ من الذين شاركوا في الاستطلاع، إنهم ينظرون بشكل إيجابي إلى نشاط رئيس الدولة، وشدد 9٪ منهم على عدم رضاهم عن عمل الرئيس.

تم إجراء استطلاع FOMnibus في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2023 بين 1500 مشارك في 104 من المراكز السكنية الموزعة بين 53  كيانا من الكيانات الفيدرالية الروسية.

المصدر: نوفوستي

 

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