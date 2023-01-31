بوروشينكو: شعبية بوتين بين نظرائه الغربيين صدمتني!.. كان الرؤساء يهرعون لمصافحته

صرح الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشنكو، بأنه صدم من شعبية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بين نظرائه الغربيين خلال اجتماع "النورماندي" عام 2014.

وأضاف بوروشينكو، خلال فيلم وثائقي بعنوان "بوتين ضد الغرب"، بثته قناة BBC، قائلا: "اجتماع نورماندي عام 2014، كان أول لقاء بيني وبين بوتين، وفوجئت حينها بصفوف القادة الراغبين بمصافحته، فقد كانت أعدادهم أكبر بكثير ممن أرادوا مصافحة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما".

ومن جانبه اعترف الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، في سياق الفيلم الوثائقي، أنه كان يحاول استغلال المناسبات العامة، لتوثيق علاقاته مع بوتين.

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وقال هولاند: "أحضر بوتين زجاجة فودكا في كيس حراري كبادرة حسن نية، اعتقدت حينها أن هذه المبادرة جديرة بالثناء، حتى لو لم أشرب الفودكا، وقد أظهرت هذه المبادرة رغبته في فرض نفسه".

وأفادت صحيفة Washington Post، في وقت سابق، بأن صدى أفكار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتت تتردد في أذهان قادة وسكان الدول الغربية بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى خطاب بوتين، في الـ 30 من سبتمبر 2022، الذي انتقد فيه الحريات الجنسية المبالغ بها في الغرب، والتي تصل إلى الشذوذ، تحت ستار الحريات الشخصية والديمقراطية، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الهيمنة الغربية على العالم، ومؤكدة أن روسيا لن تتراجع عن تحقيق أهدافها الجيوسياسية، وتشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، قائم على العدل والمساواة والاحترام المتبادل.

المصدر: نوفوستي