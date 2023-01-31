الرئيس الأوكراني السابق: اتفاقات مينسك منحت أوكرانيا الوقت لبناء جيشها

قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إن اتفاقلات مينسك الموقعة عام 2015 سمحت بإصلاح القوات الأوكرانية وتشكيل تحالف دولي ضد روسيا.

وقال بوروشينكو في مقابلة عرضت اليوم الاثنين ضمن برنامج وثائقي لشبكة "بي بي سي" بعنوان "بوتين ضد الغرب": "هل تعرفون ما هو نجاح اتفاقات مينسك، على الرغم من حقيقة أن روسيا لم تنفذ أيا من نقاطها؟ هذه الوثيقة أعطت أوكرانيا ثماني سنوات لبناء جيش واقتصاد وتحالف عالمي مؤيد لأوكرانيا ومناهض لبوتين".

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وقال كريستوف هيوسجن، الذي عمل مستشارا للسياسة الأمنية للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل في الفترة من 2005 إلى 2017، إنه قبل التوقيع على اتفاقيات مينسك، أبلغ بوروشينكو ميركل بوضع القوات الأوكرانية المزري في مدينة دبالتسيفي بجمهورية دونيتسك.

وأضاف: "أخبرها بوروشنكو بوضوح أن قوات الدفاع الأوكرانية قد هُزمت، وبالكاد يمكنها الصمود، وأنه إذا اخترق الروس دفاعاتها، يمكنه الوصول إلى كييف. لذلك كان بحاجة إلى اتفاق".

المصدر: تاس