 
مباشر
عاجل
سقوط مروحية أوكرانية بالقرب من روضة أطفال في منطقة كييف (صور)

رئيس الدوما الروسي: يطالب إخضاع ميركل وهولاند لمحاكمة دولية

أخبار العالم

رئيس الدوما الروسي: يطالب إخضاع ميركل وهولاند لمحاكمة دولية
Sputnik
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukvk

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن اعترافات قيادة أوكرانيا وأنغيلا ميركل وفرانسوا هولاند بشأن اتفاقيات مينسك يجب أن تصبح دليلا لعقد محاكمة عسكرية دولية بحقهم.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: الغرب لم يرغب بتسوية النزاع الأوكراني أصلا
نيبينزيا: الغرب لم يرغب بتسوية النزاع الأوكراني أصلا

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "اعترف رئيس مجلس الأمن الأوكراني بأن نظام كييف كان يستعد للحرب مع روسيا. هذا التصريح بالإضافة إلى اعترافات ميركل وهولاند بأن اتفاقية مينسك كانت وسيلة لإعطاء الوقت لكييف للعسكرة، يؤكد مرة أخرى مدى جدية وخطورة التهديد الأمني ليس لسكان دونباس فحسب بل ومواطني بلادنا".

وأضاف: "يجب استخدام اعترافات ممثل نظام كييف والزعيمين السابقين لألمانيا وفرنسا كدليل في المحكمة العسكرية الدولية".

وأشار إلى أن قادة أوكرانيا وميركل وهولاند، "كانوا يخططون لشن حرب عالمية لها عواقب يمكن التنبؤ بها ويستحقون أن يعاقبوا على جرائمهم". كما عبر عن اعتقاده أن القرار حول بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "سمح بمنع وقوع كارثة ومقتل عدد ضخم من الناس".

ووصفت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في حديث لصحيفة "Die Zeit" الألمانية في ديسمبر الماضي توقيع اتفاقيات مينسك بأنها "محاولة لإعطاء الوقت لأوكرانيا لأن تصبح أقوى". وأضافت أنه "كان من الواضح للجميع"، أنه تم تجميد النزاع ولم يتم تسويته، "لكن ذلك بالذات أعطى وقتا لا ثمن له لأوكرانيا". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما بعد إن تصريحات ميركل بشأن اتفاقيات مينسك كانت غير متوقعة ومخيبة للآمال بالنسبة له.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند صحة تصريحات ميركل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات كانت ضرورية لإعطاء كييف استراحة وضمان إعداد الجيش الأوكراني لنزاع جديد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا