شعبية بوتين ازدادت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وفق استطلاع مركز "ليفادا" المستقل.

وأورد أول استطلاع يجريه مركز "ليفادا" منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير، أن 83 في المئة من الروس يوافقون على قرارات بوتين، في ارتفاع من 71 في المئة مطلع فبراير.

وأوضح المركز أن 15 في المئة من المستطلَعين قالوا إنهم لا يوافقون على تصرفات الرئيس بوتين، في انخفاض من 27 في المئة، في حين رفض 2 في المئة الإجابة.

وأظهر الاستطلاع تحسن شعبية الحكومة الروسية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وكانت استطلاعات رأي أجرتها جهات أخرى قد خلصت أيضا إلى أن نسبة تأييد بوتين تجاوزت 80 بالمئة.

المصدر: "أ ف ب"