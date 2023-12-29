إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بترشح الرئيس بوتين للانتخابات

انطلق الموقع الإلكتروني للمرشح الرئاسي الروسي ورئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لمقر حملته الانتخابية.

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وجاء في بيان الحملة: "اليوم تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمرشح لمنصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن العثور عليه من خلال الرابط التالي".

ويتضمن الموقع الأخبار اليومية للحملة الانتخابية وسيرة ذاتية للرئيس بوتين ومعلومات عن الوكلاء وجهات الاتصال بمقر الحملة وعناوين المقرات الإقليمية. وإضافة إلى ذلك، سينشر الموقع مواد فيديو توثق اللحظات الرئيسية للحملة الانتخابية، كما يوجد أيضا قسم حول الإنجازات المهمة التي حققتها روسيا خلال السنوات الأخيرة. وتم إنشاء الموقع من قبل فريق من المتخصصين الروس في تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الروسية في الفترة من 15-17 مارس 2024، حيث يخوض بوتين الانتخابات كمرشح فردي، وتجري الآن عملية جمع التوقيعات المطلوبة قانونا لدعمه.

المصدر: تاس