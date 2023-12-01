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بوتين: متوسط العمر المتوقع في روسيا نهاية العام سيكون حوالي 74 عاما

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بوتين: متوسط العمر المتوقع في روسيا نهاية العام سيكون حوالي 74 عاما
Globallookpress Mikhail KlimentyevKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن متوسط العمر المتوقع في روسيا بحلول نهاية عام 2023 سيكون حوالي 74 عاما.

جاء ذلك في رسالة بالفيديو للمشاركين في مؤتمر الصحة الوطني الثاني، حيث تابع الرئيس: "إن العمل المنسق والمسؤول للحكومة ووزارة الصحة والسلطات الإقليمية وكل عامل طبي حقق نتائجا جديرة بالاهتمام، وعلى رأسها بالطبع متوسط العمر القياسي المتوقع في البلاد. وبنهاية العام الحالي، سيبلغ العمر المتوقع حوالي 74 عاما".

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ويعقد المؤتمر الثاني لـ "الرعاية الصحية الوطنية" في موسكو في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في مركز معارض عموم روسيا في موسكو VDNKH، في الفترة من 4 نوفمبر وحتى 12 أبريل 2024، حيث يتضمن المعرض أهم الإنجازات الروسية في جميع القطاعات، ويمكن لزواره التعرف على معروضات من 89 منطقة من المناطق المكونة لروسيا، وكذلك معروضات للإدارات الفدرالية الرائدة والشركات والمنظمات العامة.

المصدر: تاس

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