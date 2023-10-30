الإيكونوميست: خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى "مستوى ينذر بالخطر"

نشرت صحيفة "الإيكونوميست" مقالا مطولا أكدت فيه أن خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى "مستوى ينذر بالخطر".

وقال جندي أوكراني للصحيفة، إن تلك الخسائر ترجع إلى عمل المسيرات الروسية على طول الخط الأمامي، والتي تدمر القوى العاملة والمعدات الغربية الباهظة الثمن.

ووفقا له، يموت على محور زابوروجيه بعض الجنود دون أن يباشروا القتال، مضيفا "هذا جحيم، الموت والدم والخوف."

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شعر بالغضب من نتائج زيارته لواشنطن في سبتمبر، بسبب فقدان اهتمام الحلفاء الغربيين بكييف.

المصدر: الإيكونوميست