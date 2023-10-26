قائد القوات الأوكرانية يبلغ واشنطن ولندن بصعوبة الأوضاع ومعاناة قواته على الجبهة

أبلغ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني الجانبين الأمريكي والبريطاني بالوضع الصعب الذي تواجهه قوات كييف على الجبهة والاحتياجات التي يطلبها الجيش الأوكراني.

وكتب زالوجني ذلك في قناته على "تلغرام"، علما أنه كان قد تطرق إلى نفس الموضوع والصعوبات التي تواجهها قوات كييف في ساحة المعركة، خلال اجتماعه مع قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، ورئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين.

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وقال زالوجني: "ناقشنا عملياتنا الهجومية والدفاعية، والوضع في أصعب المناطق".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 150 مليون دولار.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس 26 أكتوبر، القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

إلى ذلك، يتعامل الجيش الروسي مع أنظمة ATACMS بنفس الطريقة التي تعامل بها مع صواريخ HIMARS الأمريكية وStorm Shadow البريطانية .

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وأعلن ذلك، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر.

وأشار الخبير قائلا: هل سمعتم شيئا عن صواريخ HIMARS و Storm Shadow ؟ - لا، لأن الروس خرجوا باستنتاجات وتعاملوا معها بالشكل المناسب. ولم نسمع عنها في الآونة الأخيرة".

المصدر: RT+ روسيسكايا غازيتا