ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" نقلا عن مصادر مطلعة أن مشغلي الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تهاجم الأراضي الروسية يتلقون معلومات حول الرادارات والدفاع الجوي من شركاء كييف الغربيين.

وكشفت الصحيفة "خوارزميات" هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على الأراضي الروسية.

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وقالت الصحيفة إن المشغلين يجمعون المعلومات الاستخباراتية غالبا من الشركاء الغربيين حول الرادارات والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.

وأكد مصدر مقرب من مطوري أحد نماذج الطائرات بدون طيار الأوكرانية، أن "حوالي 35-40٪" فقط من المسيّرات تصل إلى الموقع المستهدف.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر "مقرب من القائد الأعلى لأوكرانيا" على خط المواجهة، أن "روسيا حرمت أوكرانيا من ميزتها الأولية في الطائرات التكتيكية بدون طيار، والتي كانت بنسبة ثلاثة إلى واحد".

وفي الفترة الأخيرة تنفذ القوات الأوكرانية بانتظام محاولات استهداف مناطق روسية مختلفة بطائرات بدون طيار.

المصدر: نوفوستي