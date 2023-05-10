كييف تطالب الغرب بـ3 آلاف مسيّرة إضافية

قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تحتاج لـ3 آلاف طائرة مسيرة إضافية على الأقل، "لتدمير البنية التحتية الروسية".

وقال بودولياك لقناة "رادا" التلفزيونية: "كم عدد الطائرات المسيرة نحتاج لتدمير كامل البنية التحتية الروسية بطول خط المواجهة؟ ألف، ألفان، ثلاثة آلاف طائرة مسيرة، لمختلف الأغراض. موضحا أن الطائرات المسيرة عنصر أساسي في الحروب".

وأوضح: أن "أوكرانيا مهتمة باستهداف المواقع في دونيتسك ولوغانسك، وزابوروجي، وخيرسون".

وأضاف:"لسنا مهتمين بالمواقع، الموجودة على سبيل المثال، في مدينة بيلغورود".

المصدر: ريا نوفوستي.