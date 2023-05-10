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كييف تطالب الغرب بـ3 آلاف مسيّرة إضافية

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كييف تطالب الغرب بـ3 آلاف مسيّرة إضافية
Legion-Media
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قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تحتاج لـ3 آلاف طائرة مسيرة إضافية على الأقل، "لتدمير البنية التحتية الروسية".

وقال بودولياك لقناة "رادا" التلفزيونية: "كم عدد الطائرات المسيرة نحتاج لتدمير كامل البنية التحتية الروسية بطول خط المواجهة؟ ألف، ألفان، ثلاثة آلاف طائرة مسيرة، لمختلف الأغراض. موضحا أن الطائرات المسيرة عنصر أساسي في الحروب".

وأوضح: أن "أوكرانيا مهتمة باستهداف المواقع في دونيتسك ولوغانسك، وزابوروجي، وخيرسون".

وأضاف:"لسنا مهتمين بالمواقع، الموجودة على سبيل المثال، في مدينة بيلغورود".

المصدر: ريا نوفوستي.

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