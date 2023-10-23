تحدث جندي من القوات الخاصة للمنطقة العسكرية المركزية يخدم في منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، عن وجود مقاتلين أمريكيين من أصل إفريقي بين مرتزقة القوات الأوكرانية.

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وقال نائب قائد سرية القوات الخاصة الملقب بـ "سكالا": "التقينا بالكثير من البولنديين على محاور مختلفة، وشاهدنا هناك أمريكيين أفارقة. نجد غنيمة ونقوم بدراستها وندرك أن أسلحتنا غالبا ما تكون أفضل بكثير، على الرغم من أنها قد تكون قديمة بعض الشيء، إلا أنها أكثر عملية وتعمل أفضل في مناطق معينة".

وأضاف أن سريته تقوم بمهام الاستطلاع وتنفيذ الضربات المدفعية، متابعا: "كانت لدينا أمثلة عندما كان العدو يعرف أي وحدة يواجهها، وكان يخاف منا. أولا، إنه يخشى أن يتبادل النار معنا. وعادة يهربون ولا يستطيعون التعامل معنا".

المصدر: تاس