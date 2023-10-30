قناة "صباح داغستان" التي دعت لأعمال الشغب في مطار محج قلعة مرتبطة بشخصيات موالية للنظام الأوكراني

أكدت مصادر لقناة "RT" أن قناة "صباح داغستان" على تيليغرام التي دعت لأعمال الشغب في مطار محج قلعة مرتبطة بشخصيات موالية للنظام الأوكراني عن طريق السياسي إيليا بونوماريوف.

وأكدت المصادر أن مدير القناة المدعو أنفار، يعيش في محج قلعة وحصل على 30 ألف روبل من العملة المشفرة مقابل أنشطته.

ومنذ منتصف أكتوبر، تنشر قناة "صباح داغستان" على تيليغرام معلومات حول الصراع بين إسرائيل وحماس، وحتى ذلك الحين، كانت تركز على دعوة جماهيرية للخروج دعما لفلسطين.

وقالت المصادر: "تصبح طبيعة هذه التصريحات واضحة الأهداف بعد معرفة أن القناة مرتبطة بنظام كييف".

يذكر أنه في 6 يونيو 2023، نشرت القناة مقابلة مع أحد الضباط الحاليين في الجيش الأوكراني هو أحمد أحمدوف، نائب قائد ما يسمى بكتيبة "الإمام شامل"، وهي وحدة داخل الجيش الأوكراني تتكون من داغستانيين يقاتلون ضد الجيش الروسي.

ووفقا لمصادر مختلفة، ترتبط قناة "صباح داغستان" بنائب دوما الدولة السابق إيليا بونوماريوف، وهو عميل أجنبي متهم بنشر مواد مزيفة حول عمليات الجيش الروسي.

بعد بدء العملية الخاصة، دعا بونوماريف إلى أعمال مسلحة ضد السلطات الروسية، وأعلن نفسه زعيما لما يسمى بـ"الحكومة الروسية في المنفى".

وكانت هيئة الطيران الروسية قد أعلنت أمس الأحد إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل "محتجين مؤيدين لفلسطين" تسللوا إلى ساحة المطار عقب هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في داغستان إصابة 20 شخصا بسبب الاضطرابات التي وقعت في المطار، لافتة إلى أن بين المصابين شرطة ومدنيين.

وأشارت إلى وجود 10 إصابات طفيفة، فيما نقل 10 مصابين آخرين إلى المشافي لتلقي العلاج، بينهم إصابتان خطرتان.

وأعلن الأمن الروسي التعرف على أكثر من 150 مشاركا في أعمال الشغب التي وقعت في المطار، واعتقال 60 منهم.

ومن جانبه صرح رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، بأن "الشعب الداغستاني يتعاطف مع ضحايا الظالمين والسياسيين ويدعوا لتحقيق السلام في فلسطين".

وأكد أن ما حدث في المطار انتهاك صارخ للقانون، مشددا على أنه سيتم تقييم الموقف من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.

وأكدت هيئة النقل الجوي الروسية استئناف مطار محج قلعة بجمهورية داغستان استقبال الرحلات القادمة اعتبارا من فجر غد، بعد الأحداث التي شهدها "احتجاجا على قدوم طائرة من إسرائيل".

المصدر: RT